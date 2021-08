Plötzlich brennt eine Absperrbake in Neusäß

Eine unbekannte Person hat in Neusäß in der Oskar-von-Miller-Straße einen Brand gelegt.

Weil die Absperrbake einer Baustelle brannte, wurde die Feuerwehr Neusäß am Freitagabend, 6. August, zu einer Baustelle in der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß gerufen. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach einer noch unbekannten Person. Hinweise an die Polizeiinspektion Gersthofen, Telefon 0821/323-1810. (jah)

