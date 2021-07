Psychisch kranker Mann flieht: Polizei greift ihn in Neusässer Garten auf

Ein 32-Jähriger lief auf dem Weg zur Einweisung ins Bezirkskrankenhaus davon. In einem Garten in Neusäß sorgt er durch sein Verhalten für einen bewaffneten Polizeieinsatz.

Für Aufsehen sorgte am Donnerstagmorgen ein Polizeieinsatz in der Westheimer Straße in Neusäß. Die Polizei rückte gegen 8.30 Uhr bewaffnet an und nahm in einem Garten einen 32-jährigen Mann fest, der dort mit einer Axt und Säge in der Hand herumstand. Der Hintergrund des Einsatzes ist tragisch.

Wie Polizeisprecher Siegfried Hartmann mitteilte, sollte der Mann von der Uniklinik ins Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Der 32-Jährige befand sich laut Hartmann in "einer psychischen Ausnahmesituation". Doch auf dem Weg dorthin ergriff der Erkrankte, der sich verfolgt fühlte, die Flucht. Er lief schließlich in einen Garten der nahe gelegenen Westheimer Straße. Anwohner sahen ihn dort im Garten stehen, mit einer Axt und Säge in der Hand.

Mann legt die Werkzeuge sofort zur Seite

Die herbeieilende Polizei forderte den Mann auf, die Werkzeuge aus der Hand zu legen, was der Mann auch sofort tat. Der Augsburger habe niemanden bedroht und ließ sich friedlich ins Krankenhaus bringen, wo er jetzt behandelt werde, so Polizeisprecher Hartmann. Es sei von ihm nie eine Gefahr ausgegangen. (kar)

