Radfahrer nach Unfall in Neusäß leicht verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Neusäß einen Radler. Es kommt zum Unfall.

Mit leichten Verletzung ist ein Radfahrer nach einem Unfall in Neusäß ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 51-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Osten. Als er nach links auf die Hauptstraße abbiegen wollte, übersah er den Radler, der eigentlich Vorfahrt hatte.

Es kam zum Unfall. Der Radler stürzte und wurde zur ambulanten Versorgung ins Uniklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)