Realschule entlässt erfolgreiche Abschlussschüler

In Neusäß haben 23 von 119 Absolventen der Realschule eine Eins vor dem Komma. Die Bestnote 1,0 gab es gleich zweimal. Ein Abschied mit Abstand.

"Ich werde das Wort Corona genau einmal in meiner Rede erwähnen und das war genau jetzt", so Schulleiter Marcus Langguth in seiner Festrede anlässlich der Verabschiedung der Realschulabsolventinnen und -absolventen der Staatlichen Realschule Neusäß. So legte er dann in seiner Ansprache das Augenmerk auf die Tugenden, welche die Absolventen in ihren sechs, vielleicht auch sieben Schuljahren an der Realschule Neusäß gelernt haben: Freundlichkeit, Respekt und friedliches Miteinander. Diese – so Langguth weiter – sollen sie an den Orten leben, wo es sie nach der Realschulzeit hin verschlägt und dabei auch den Mut haben, sich gegen Gewalt, Rassismus und Radikalismus aufzulehnen.

Bei der Verabschiedung der Abschlussschüler der Realschule Neusäß: (von links) Realschuldirektor Marcus Langguth, die besten Absolventen Annabella Remplik, Korbinian Hack und Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann. Foto: Andreas Thomik

Auch wenn es Langguth in seiner Rede tatsächlich schaffte, das für alle leidige Thema Corona gekonnt zu umschiffen, überschattete die Pandemie wie auch schon im vergangenen Jahr die Abschlussfeierlichkeiten: Abstände, Maskenpflicht, keine gemeinsame Verabschiedung aller Klassen sowie kein Sekt- und Häppchenempfang und die Verabschiedung aufgeteilt auf zwei Termine. Dennoch gelang, wie in den Vorjahren, eine stimmungsvolle Veranstaltung in der Turnhalle der Realschule Neusäß dank der exzellenten Vorbereitung der scheidenden Beratungsrektorin Jutta Nückel und Nina Bugger.

Mit Musik zum Träumen aus der Schulzeit

Schwungvoll wurden die Gäste von der Schul- und Lehrerband unter Leitung von Jörg Weinmüller mit den Titeln "Valerie" von Amy Winehouse und "Wonderful World" von Sam Cooke begrüßt und schließlich verabschiedet, während Eva-Maria Miller und Frau Groll mit ihrer Darbietung "Gabriel‘s Oboe" von Ennio Morricone die Anwesenden zum Träumen brachten. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine humorvolle Rede durch die scheidende Schülersprecherin Anna Kindelbacher, die mit ihren 16 Jahren "bestätigen kann, dass rückblickend die Schulzeit die beste Zeit des Lebens war", wenngleich ein entscheidender Rückblick dauerhaft fehlen wird: Die von allen ersehnte Abschlussfahrt, die aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden konnte.

Die Lehrerband mit Realschulleiter Marcus Langguth an der Gitarre sorgte bei der Entlassfeier für gute Stimmung. Foto: Andreas Thomik

Ein Höhepunkt bei der Verleihung der 119 Abschlusszeugnisse war zudem die Ehrung der besten Abschlussschüler des Jahrgangs. Insgesamt gab es 23 Absolventen, die in ihrem Zeugnis einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma aufweisen konnten. Die Besten von ihnen sind Jannik Schnoy, 10d (1,27), Annabella Remplik, 10e (1,30), Annalena Öttl, 10b (1,50), und Madeline Kalde, 10c (1,73). Den besten Abschluss erlangten im Schuljahr 2020/21 Franziska Blaas, 10b, und Korbinian Hackl, 10a, jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Dafür gab es am Schluss sogar vom Schulleiter selbst ein Ständchen: Beim letzten Song griff Marcus Langguth, viele Jahre für seine Musikauftritte bekannt, selbst zur Gitarre. (AZ)

Lesen Sie dazu auch