So vielseitig ist das Ferienprogramm Neusäß

Die Termine für das Neusässer Ferienprogramm stehen fest, bald können sie gebucht werden. Anmeldung ist heuer Pflicht, damit die Gruppen nicht zu groß werden.

Mit zahlreichen Angeboten will das Neusässer Ferienprogramm Schülerinnen und Schülern für entgangene Freizeitfreuden in den vergangenen langen Monaten entschädigen. Gemeinsam spielen und basteln soll ihnen ermöglichen, bei niedrigen Inzidenzen wieder einigermaßen normal in den Alltag zurückzufinden. Die Angebote gibt es bereits online, gebucht werden kann dann ab dem 3. Juli. "Im Moment planen wir mit kleinen Gruppen, um den derzeit herrschenden Corona-Regelungen gerecht zu werden", erklärt der Leiter des Neusässer Jugendkulturhauses Stereoton, Markus Bzduch.

Sollten diese sich aber aufgrund neuer Lockerungen ändern, werden die Gruppen bereits schon während des Anmeldeverfahrens erweitert. "Es lohnt sich also, immer wieder in das Angebot zu sehen", rät Bzduch. Gestartet wird auch in diesem Jahr wieder mit dem zwei Wochen laufenden Aktivspielplatz. Inzwischen ist auch hier eine Anmeldung nötig, um kleine Gruppen zu gewährleisten. Da immer mit Regenwetter gerechnet werden muss, kann Bzduch das Ferienprogramm nicht allein im Außenbereich des Jugendkulturhauses planen. Deshalb muss er bei den Gruppengrößen die Möglichkeiten in den Innenräumen beachten und mit je drei Quadratmeter pro Kind rechnen.

Mitternachtsbaden im Neusässer Titania oder ein Tag bei der Feuerwehr

Ein "Mitternachtsbaden" im Titania, ein Camping-Tag auf dem dortigen Gelände oder Geocaching sind weitere Angebote. "Tanzen mit Hannah" ist ein neuer Kurs, gemeinsam mit den Feuerwehren Täfertingen, Steppach und Westheim werden die Termine "Alarm – Feuer und Flamme bei der Feuerwehr“ organisiert. Ein Cocktailkurs und eine Zauberschule runden das umfangreiche Ferienangebot ab. Betreut werden die Ferienkinder von elf Praktikantinnen und Praktikanten, die größtenteils schon im vergangenen Jahr dabei waren.

Die neu Hinzugekommenen sind Studenten der Fachakademie für Sozialpädagogik. "Sie strahlen ihre Lust und Liebe zu dieser Arbeit aus, und dies spüren die Kinder", so Bzduch. Während des Ferienprogramms legt Markus Bzduch größten Wert darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich getestet werden.

Neusässer Kinder-Kultur-Kalender als Ergänzung zum Ferienprogramm

Weiter laufen übrigens die Kinder-Kultur-Kalender, eine ganzjährige Ergänzung zum Ferienprogramm. Die Anmeldungen seien aber bislang schwach gewesen, berichtet Markus Bzduch. Er geht davon aus, dass Eltern und Kinder in der Annahme, dass die Angebote hinsichtlich neuer Corona-Vorgaben letztlich doch nicht stattfinden könnten, so verhalten reagierten. Wer sich noch anmelden möchte, kann dies wie beim Ferienprogramm unter www.kikuka.de, tun. Alle Angebote werden coronakonform in kleinen Gruppen angeboten.

Viel Spaß hatten die Kinder bei der Künstlerwerkstatt, die erst kürzlich lief. Ein Kunstmaler führte dabei die Teilnehmer in die Welt des Kunstmalens ein und erklärte die verschiedenen Techniken und alles Wissenswerte über Farben. Als wahres Highlight, das noch gebucht werden kann, empfiehlt Bzduch eine Aufführung des Moussong-Theaters.

Lesen Sie auch: