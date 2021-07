Neusäß

vor 18 Min.

Sozialer Wohnungsbau mit Lift in die Tiefgarage?

Das Schuster-Areal von oben: Das Stadthaus sieht schon groß aus, auch im hinteren Bereich werden Wohnhäuser gebaut. Jetzt gibt es aber noch Gesprächsbedarf um den sozialen Wohnungsbau an der Hauptstraße.

Plus Die Hauptstraße soll einmal das Aushängeschild von Neusäß werden. Tonnenhäuschen direkt am Gehweg passen da schlecht ins Bild. Das sagt der Bauausschuss.

Von Jana Tallevi

Von oben ist es schon deutlich zu sehen: Die Neubebauung auf dem Schuster-Areal mitten in Neusäß wächst. Im Moment befinden sich ein Stadthaus mit Gewerbe- und Büroflächen sowie einem Bäckercafé im Erdgeschoss und drei Mehrfamilienhäuser an der Fliederstraße im Bau. Die Stadtverwaltung von Neusäß hat zudem weitere Mehrfamilienhäuser westlich des Discounters bereits genehmigt, bald soll deren Bau starten. Gerade hat sich der Planungsausschuss der Stadt Neusäß mit der Gestaltung des Stadtplatzes an der Ecke der Zufahrt von der Hauptstraße zum Discounter befasst. Doch um ein Projekt gibt es jetzt noch Unklarheiten. Das war Thema im Bauausschuss.

