Spielende Kinder beschädigen Auto in Neusäß

Dellen und Lackschäden haben vermutlich spielende Kinder bei einem geparkten Auto in der Beethovenstraße in Neusäß verursacht. Die Polizei sucht sie nun.

So viel steht fest: Am Donnerstag, 10. Juni, spielten gegen 19 Uhr mehrere etwa zehn Jahre alte Kinder auf dem Spielplatz in der Beethovenstraße in Neusäß. Dabei warf offenbar ein Kind mit Steinen um sich und traf dabei auch einen geparkten Wagen. An diesem entstanden leichte Lackabplatzungen sowie eine Delle auf der Motorhaube. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Kinder sollen in der Nähe wohnen.

Wer sachdienliche Hinweise auf die Kinder geben kann, soll sich bei der Polizei in Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 melden. (jah)

