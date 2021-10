Neusäß

Stadt will Druck machen bei Parkplätzen vor Brauereigasthof Fuchs

Manchmal sei die Straße so zugeparkt, dass man fast nicht mehr durchkommt, beklagen Anwohner in der Alten Reichsstraße in Steppach immer wieder. Nun will der Ausschuss der Stadt durchgreifen.

Plus Einen ganzen Nachmittag lang hat sich der Planungsausschuss der Stadt Neusäß mit Verkehrsthemen beschäftigt. Es ging um fehlende Parkplätze und Tempo 30.

Von Jana Tallevi

Kaum Parkplätze und Anwohnerinnen und Anwohner, die sich hilfesuchend an die Stadt Neusäß wenden: Seit Jahren kennen die Mitglieder verschiedener Ausschüsse die Probleme. In diesem Sommer sei es aber rund um den Brauereigasthof Fuchs in Steppach noch schlimmer als sonst gewesen, hat der Leiter der Bauverwaltung im Neusässer Rathaus, Gerald Adolf, jetzt im Planungs- und Umweltausschuss berichtet. Dazu hat wohl eine Baustelle beigetragen. Jetzt will der Ausschuss aber durchgreifen.

