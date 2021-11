Neusäß

06:30 Uhr

Statistik zeigt, wo in Neusäß die Unfallschwerpunkte liegen

Lange Zeit ein Unfallschwerpunkt in Neusäß: Die Ausfahrt von der A8. Hier wurde die Einmündung im Sommer umgebaut.

Plus Zwei tödliche Unfälle mit Fußgängerinnen sind in den vergangenen Jahren in Neusäß geschehen. Doch im Vergleich zum Landkreis steht die Stadt recht gut da.

Von Jana Tallevi

Die gute Nachricht vorne weg: Bei der Zahl und Schwere von Verkehrsunfällen stellt die Stadt Neusäß keinen Schwerpunkt im Landkreis Augsburg dar. "Die Situation ist nicht so dramatisch wie etwa in Königsbrunn oder Gersthofen", verglich jetzt der für Verkehrsfragen zuständige Sacharbeiter aus dem Landratsamt, Werner Reschke, auf einer Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt. Einen Nachmittag hatten sich die Ausschussmitglieder Zeit genommen, um die Verkehrssituation in der Stadt genau unter die Lupe zu nehmen. Gabriele Albrecht, Polizeihauptkommissarin der Verkehrspolizei Augsburg und dort für den Landkreis zuständig, hatte genaue Zahlen dabei. Denn es gibt dennoch Unfallschwerpunkte.

Gabriele Albrecht, Polizeihauptkommissarin der Verkehrspolizei Augsburg und dort für den Landkreis zuständig, hatte genaue Zahlen dabei. Denn es gibt dennoch Unfallschwerpunkte.

