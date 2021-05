Auto schlägt falschen Alarm - und löst in Steppach Polizeieinsatz aus

Ein modernes Auto setzt in Steppach einen Notruf ab. Polizei und Feuerwehr eilen herbei. Falscher Alarm, wie sich später herausstellt.

Moderne Technik kann die Straßen sicherer machen - vorausgesetzt, sie funktioniert. In Steppach löste ein Auto allerdings einen Fehlalarm und damit einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, löste das System eines modernen Autos in der Steppacher Flurstraße am Montag gegen 7.30 Uhr Alarm aus. Vor Ort stellten die Beamten dann aber fest, dass es keinen Unfall gab. Offenbar lag ein technischer Defekt vor.

Immer mehr neue Automodelle verfügen über Notrufsysteme. Kommt es zu einem schweren Autounfall, bei dem die Airbags auslösen, sendet das System automatisch einen Notruf ab. Bei Parkremplern passiert dagegen nichts. Das Notrufsystem kann aber auch bei einem dringenden medizinischen Problem manuell ausgelöst werden. Im aktuellen Fall in Steppach funktionierte das allerdings nicht. (kinp)