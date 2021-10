Bauhofmitarbeiter finden Schmucksammlung beim Mähen in Steppach

Das gibt es auch nicht alle Tage: Bei Mäharbeiten sind Bauhofmitarbeiter auf eine umfangreiche Sammlung von Schmuck und Taschenmessern gestoßen. Handelt es sich um Diebesgut?

Dieser Fund gibt große Rätsel auf: Bei Mäharbeiten haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Neusäß im Stadtteil Steppach verschiedene Schmuckgegenstände gefunden, und zwar in großer Anzahl. Dazu gehören Uhren mit und ohne Armband, Goldketten, Taschenmesser und vieles mehr. Die Polizei will nun durch einen Zeugenaufruf herausfinden, wie dieser Schmuck in auf die Wiese gelangt ist. Es geht der Kriminalpolizei Augsburg vor allem um eine Frage: Handelt es sich um Diebesgut?

Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, wurde der Schmuck bereits am 13. September gegen 16 Uhr von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs bei Mäharbeiten im Bereich der Ulmer Straße 20 in Steppach aufgefunden. Die Mitarbeiter der Stadt machten große Augen und übergaben den kuriosen Fund der zuständigen Polizeiinspektion Gersthofen.

Woher kommt der gefundene Schmuck in Steppach?

Der Fund gibt den Ermittlern bisher nur Rätsel auf. Bislang konnten die Gegenstände keinem polizeilichen Vorgang, der in den Akten bekannt ist, zugeordnet werden. Zu der Schmucksammlung gehören auch mehrere Gürtelschnallen und Ketten mit diversen Anhängern oder auch ohne. Auch Kettchen für den Arm sind dabei.

Auch Taschenmesser und anderes Kleinwerkzeug gehört zu dem Fund in Steppach. Foto: Kriminalpolizei Augsburg



Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Diebesgut handelt, bittet die Polizei in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg entgegen, Telefon 0821/323-0.

