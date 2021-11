Neusäß-Steppach

Das Trinkwasser für Tausende Menschen kommt aus Steppach

Die Besucher bekamen bei der Führung einen Einblick in den Hochbehälter in Steppach.

Plus Bei einer Führung gab es einen Einblick in den Hochbehälter auf einer Anhöhe in Steppach. Was dort gemacht wird, damit die Versorgung mit Trinkwasser sicher gestellt ist.

Von Sonja Diller

Es ist immer da, wenn wir es brauchen. Ein erfrischender Schluck Wasser als Durstlöscher. Saubere Wäsche. Blitzende Gläser. Ein Dreh am Wasserhahn, und schon läuft es im wahrsten Sinne des Wortes. Damit das auch so bleibt, gibt es im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Augsburg nicht nur ausgedehnte Trinkwasserschutzgebiete und zahlreiche Brunnen, sondern auch drei Wasserspeicher. Wir waren in einem zu Besuch.

