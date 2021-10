Neusäß-Steppach

vor 31 Min.

Der in einer Wiese gefundene Schmuck in Steppach ist wieder beim Besitzer

Diese Uhren sind ein Teil der umfangreichen Schmucksammlung, die in Steppach bei Mäharbeiten gefunden wurde.

Plus Eine bei Mäharbeiten in Steppach gefundene große Schmucksammlung hatte Rätsel ausgegeben. Der Zeugenaufruf der Polizei brachte Licht in die Sache.

Von Regine Kahl

Dieser Fund warf viele Fragen auf: Bei Mäharbeiten hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Neusäß im Stadtteil Steppach verschiedene Schmuckgegenstände gefunden, und zwar in großer Anzahl. Die Bitte der Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung hatte schnell Erfolg. Die Schmucksammlung wird dem Besitzer, dem sie gestohlen wurde, zurückgegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen