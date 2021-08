Neusäß-Steppach

vor 50 Min.

Ein inklusiver Garten für alle Sinne in Steppach

Der Therapie- und Sinnesgarten der Malteser in Steppach ist ein Erlebnisort für alle Menschen, mit und ohne Behinderung. Für die Gestaltung ist Sonja Baudrexl zuständig.

Plus Der Therapie- und Sinnesgarten Steppach ist für alle Menschen mit und ohne Behinderung nutzbar. Wie der Park es schafft, alle Sinne anzusprechen.

Von Josefine Wunderwald

Auf einer Wiese im Therapie- und Sinnesgarten des Begegnungs- und Förderzentrum Haus St. Radegundis in Steppach liegen Steinplatten mit Nummern in einem Halbkreis, in der Mitte eine Platte, auf die sich Besucher stellen können. "Das ist eine begehbare Sonnenuhr, die wir dieses Jahr neu angelegt haben", erklärt Sonja Baudrexl. Es ist das neueste Projekt von Baudrexl, Verantwortliche für den Park beim Begegnungshaus im Park Steppach, der von der Malteser Hilfsorganisation der Diözese Augsburg getragen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen