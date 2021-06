Jugendliche in Steppach werfen Gullideckel in einen Garten

Zwei Buben und ein Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren randalieren in Steppach nachts am Breitenweg. Ein Anwohner beobachtet sie dabei.

Zwei Buben und ein Mädchen sollen am Samstag in Steppach randaliert haben. Die etwa 13 und 14 Jahre alten Jugendlichen haben offenbar Gullideckel vom Kanalschacht rausgehoben.

Ein Anwohner des Breitenweges hörte laut Polizei gegen 23 Uhr laute Geräusche, konnte diese aber nicht zuordnen. Als der Mann danach seinen Wagen in die Garage fuhr, sah er einen Gullideckel auf der Straße liegen. Der Zeuge setzte den Gullideckel wieder am Kanalschacht ein, doch kurze Zeit später hörte er wieder einen lauten Knall. Dieses Mal konnte er beobachten, wie Jugendliche einen Gullideckel auf das Grundstück eines Nachbarn warfen. Zudem beschädigten sie ein Schild, das an einem Zaun angebracht war. Der Zeuge holte den Deckel vom Grundstück und setzte ihn ebenfalls wieder ein.

Die Polizei Gersthofen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung. Nach Auskunft des Zeugen soll es sich bei den Tätern um zwei Jungen und ein Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich. An dem Schild entstand ein Schaden von rund 100 Euro, Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)