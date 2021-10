Steppacher Dreieck wird nochmal umgeplant

Plus Sonnenliegen, Wasserspielbrunnen und Sitzen in gemütlichen Nischen: Der Plan für die Gestaltung des Platzes stand eigentlich. Warum es jetzt doch anders kommt.

Zentral im Stadtteil Steppach und dennoch ein Platz, auf dem es schöner sein könnte: So stellt sich momentan das "Dreieck" an der Ulmer Straße dar. Schon seit Längerem sucht das Bauamt der Stadt Neusäß deshalb nach der optimalen Planung, um das Beste aus dem Platz mit der außergewöhnlichen Form zu einem annehmbaren Preis herauszuholen. Einiges ist schon geschehen. Anderes muss jetzt jedoch noch einmal ganz neu geplant werden, wie die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt Neusäß auf der jüngsten Sitzung erfahren haben.