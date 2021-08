Viktor Schreier aus Steppach ist der CSU seit 50 Jahren treu

Plus Bei der Ortsversammlung der CSU Steppach wurde ein Mann geehrt, der die Partei in Neusäß viele Jahre geprägt hatte: Viktor Schreier.

Der Ortsverband Steppach hat bei seiner Versammlung sein langjähriges Mitglied Viktor Schreier für 50 Jahre Mitarbeit in der CSU geehrt. 1971 trat Schreier in die CSU ein. Er hatte stets verantwortungsvolle Positionen inne.