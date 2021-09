Jugendliche feiern und stören damit Anwohner

Bis zu 100 Jugendliche hatten sich am Freitagabend in der Boschstraße im Neusässer Gewerbegebiet versammelt. Die Anwohner riefen deshalb die Polizei.

Sie wollten wohl Feiern und schlugen dabei über die Stränge: Am Abend des vergangenen Freitag, 24. September, gingen vermehrt telefonische Beschwerden bei der Polizei in Gersthofen über lärmende Jugendliche im Bereich Neusäß ein. Vor Ort konnte eine Streife feststellen, dass sich das Geschehen immer mehr in die Boschstraße im Gewerbegebiet Neusäß-Nord verlagerte. Dort waren zeitweise bis zu 100 Jugendliche versammelt.

Daher wurden einige Streifen zusammengezogen und die Jugendlichen kontrolliert. Nach der Feststellung der Personalien wurden die Anwesenden dazu aufgefordert, den von ihnen verursachten Müll, der überall herumlag, wegzuräumen. Im Anschluss erhielten sie einen Platzverweis. Insgesamt wurden 69 Personen kontrolliert. (jah)

