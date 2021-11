Neusäß-Täfertingen

Katzen rufen immer wieder mal Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Plus Mitten in der Nacht löst eine Katze in einer Bäckerei in Täfertingen Alarm aus. Und es gibt noch mehr kuriose Einsätze der Rettungskräfte mit tierisch gutem Ausgang.

Von Matthias Schalla

Der Alarm ging am Mittwoch mitten in der Nacht los. "Einbruch in eine Bäckerei in Täfertingen" lautete der Einsatzbefehl. Und die Beamten der Polizeiinspektion in Gersthofen waren sofort vor Ort. Beim Eintreffen am Tatort war die Erleichterung dann groß. "Der tierische Einbrecher stellte sich freiwillig", teilt die Polizei auf Twitter mit. Denn: Bei dem Täter handelte es sich um eine Katze. Solche Einsätze kommen bei den Rettungskräften im Augsburger Land immer wieder vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

