Neusäß-Täfertingen

vor 49 Min.

Mord unter Bauarbeitern in Täfertingen kommt erneut vor Gericht

Plus Das neue Verfahren um den Mord an einem Bauarbeiter in Täfertingen startet nächste Woche vor dem Augsburger Landgericht. Worum es in dem Prozess noch geht.

Es war eine Tat, die für viel Aufsehen und Entsetzen gesorgt hatte. Jetzt wird der Fall um den Mord an einem polnischen Bauarbeiter durch einen Kollegen und Landsmann in einem Wohncontainer im Neusässer Stadtteil Täfertingen vor dem Augsburger Landgericht erneut verhandelt werden. Das hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Das Verfahren beginnt nächste Woche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen