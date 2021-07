Neusäß-Täfertingen

Mord unter Bauarbeitern in Täfertingen wird neu verhandelt

Vor dem Landgericht Augsburg geht es ab Oktober noch einmal um den Fall des Mords unter Bauarbeitern in einer Unterkunft in Täfertingen (Neusäß).

Plus Im Jahr 2019 ist in Täfertingen ein Mann getötet und fast enthauptet worden. Ein 34-Jähriger wurde wegen Mordes verurteilt. Warum der Fall neu verhandelt wird.

Von Michael Siegel

Der Fall um den Mord an einem polnischen Bauarbeiter durch einen Kollegen und Landsmann wird vor dem Augsburger Landgericht erneut verhandelt werden. Das hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Jetzt wurde bekannt, dass das Verfahren ab Oktober vor dem Augsburger Landgericht erneut verhandelt wird. Der Anwalt des zunächst zu lebenslanger Haft verurteilten Mannes erklärt, was er sich dabei erhofft.

