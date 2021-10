Neusäß-Täfertingen

vor 49 Min.

Stöbern, tauschen, ratschen: Das war der Garagenflohmarkt in Täfertingen

Plus In Täfertingen fand am Sonntag zum ersten Mal ein Garagenflohmarkt statt. Wir haben uns umgehört, wie die Aktion ankam.

Von Lisa Weissenberger

"Was gibt's Leichteres, als sich einfach vor die Tür zu stellen und zu verkaufen?" Die Friebs nutzten die Gelegenheit. Erstmals fand vergangenen Sonntag in Täfertingen ein Garagen- und Hofflohmarkt statt. Hier war die Möglichkeit geboten, im eigenen Hof, Garten oder der Garage seinen Verkaufsstand aufzubauen. Insgesamt kamen auf den Grundstücken Täfertingens dadurch 48 Stände zusammen, an denen die verschiedensten Sachen zu erwerben waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen