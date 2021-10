Neusäß-Täfertingen

vor 47 Min.

Unbekannter bricht in mehrere Firmen in Täfertingen ein

In der Nacht auf Mittwoch ist in vier Firmen in Täfertingen eingebrochen worden. Der Dieb hatte es laut Polizei auf Bargeld abgesehen.

Ein bislang unbekannter Täter ist mutmaßlich in vier Firmen in Täfertingen eingebrochen. Laut Polizei soll der Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in der Täfertinger Wankelstraße zugeschlagen haben. Der Einbrecher hatte es mutmaßlich auf Bargeld abgesehen. Nachdem er die Fenster der Gebäude aufgehebelt hatte, durchsuchte er die Objekte. Nach jetzigen Stand klaute er in zwei Firmen Bargeld. Die Beute schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Hinzu kommt Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (kinp)

Themen folgen