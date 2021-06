Unbekannter schneidet in Täfertingen unsachgemäß Sträucher

Kurzerhand schneidet ein Unbekannter unerlaubt überhängende Sträucher am Schleisweg zurück. Dabei geht er offenbar zu radikal vor.

Ein Unbekannter hat sich offenbar in Täfertingen an überhängenden Ästen so sehr gestört, dass er sie kurzerhand zurückschnitt. Dabei ging er laut Polizei allerdings ziemlich unsachgemäß vor.

Passiert ist der Rückschnitt an einem Grundstück am Schleisweg zwischen Dienstagmittag und Mittwoch. Die Sträucher hingen in die Feldwege, die um das Grundstück führen. Den Geschädigten entstand ein Schaden durch das unsachgemäße Kürzen von rund 200 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen, die den Zuschnitt gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)