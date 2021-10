Neusäß

Theater in Neusäß: Herbert Herrmann ist auch mit 80 Jahren der altbekannte Charmeur

Publikumsliebling Herbert Herrmann und Nora von Collande gaben dem Publikum in Neusäß "Alles was Sie wollen".

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Modernes Boulevardtheater, dafür stehen Nora von Collande und Herbert Herrmann seit langen Jahren. In "Alles was Sie wollen" überzeugten sie in der Stadthalle Neusäß mit viel Witz, Charme und sichtlichem Spaß am Spiel. Zur Handlung: Lucie, eine erfolgreiche Autorin, zog aus ihrem etwas missglückten Leben bisher immer genügend Stoff für ihre Theaterstücke. Jetzt aber führt sie ein glückliches Leben und damit fehlen ihr jegliche Ideen, was zu einer massiven Schreibblockade führt. Ihr nächstes Stück ist bereits angekündigt, die Theaterkarten schon im Vorverkauf, es ist aber noch keine Zeile geschrieben.

