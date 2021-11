Lkw-Fahrer bleiben beim Abbiegen hängen

Ein Lastwagenfahrer bleibt in Neusäß an einem Auto hängen und verschiebt es um einen Meter. Ein anderer wiederum kollidiert in Thierhaupten mit einem Zaun.

Zwei Lastwagenfahrer haben am Donnerstag beim Abbiegen nicht aufgepasst. Der eine Unfall passierte in Neusäß, der andere in Thierhaupten.

Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer wollte laut Polizei gegen 8.30 Uhr mit seinem Sattelzug von der Beethovenstraße nach rechts in die Richard-Wagner-Straße einbiegen. Dabei schwenkte sein Auflieger so weit nach links aus, dass dieser an einem geparkten Auto hängenblieb. Bis der 22-Jährige den Anstoß bemerkte, hatte er den geparkten Pkw schon rund einen Meter verschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 12.500 Euro.

In Thierhaupten war gegen 16.10 Uhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der Straße Am Berg unterwegs. Als er dort nach rechts abbog, blieb er mit seinem Sattelauflieger an einem Zaun hängen. Der Schaden beträgt hier etwa 1500 Euro. (thia)