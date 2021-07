Trickdiebe ergaunern in Neusäß Schmuck von einem Rentnerpaar

Mit einer ganz neuen Masche verschaffen sich zwei Männer in Neusäß Zugang in die Wohnräume einer 89-jährigen Frau und ihres 93-jährigen Ehemanns.

Die Angst vor Schäden durch extremes Unwetter ist nach den auffälligen Regenfällen der vergangenen Tage sowie den verheerenden Zerstörungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auch im Augsburger Land sehr groß. Diesen Umstand haben jetzt Trickbetrüger in Neusäß mit einer ganz gemeinen Masche ausgenutzt.

Am Dienstag klingelte nach Auskunft der Polizei ein etwa 45-jähriger Mann bei einer 89-jährigen Frau. Er stellte sich als Gutachter einer Versicherung vor, die für Sturmschäden zuständig sei. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zum Haus. Dort nahm er den Dachboden in Augenschein. Kaum dort angekommen, klingelte sein Mittäter. Er verwickelte die Seniorin und ihren 93-jährigen Ehemann in ein Gespräch und lenkte sie solange ab, bis sein Komplize vom Dachboden zurückkam.

Ein Täter schleicht sich in das Schlafzimmer

Beide verließen daraufhin das Grundstück schnell zu Fuß. Kurz nach der angeblichen Begutachtung möglicher Schäden fand der 93-Jährige die Schmuckschatulle seiner Frau auf dem Dachboden. Der erste Täter hatte sich während des Gesprächs der Eheleute mit seinem "Kollegen" in das Schlafzimmer der Eheleute geschlichen und aus der Schatulle mehrere Schmuckstücke gestohlen. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke ist noch nicht bekannt. Er dürfte sich im oberen dreistelligen Bereich bewegen.

Die beiden betagten Rentner wurden durch die beiden Männer regelrecht überrumpelt. Die Polizei Gersthofen warnt in diesem Zusammenhang davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Gutachter von Versicherungen melden sich vor einem Besuch immer an und teilen auch mit, von welcher Versicherung sie kommen.

Beide Männer sind etwa 45 Jahre und 1,70 Meter groß

Die Polizei Gersthofen bittet nun um Hinweise auf die beiden Täter. Die Männer hatten sich zwischen 12.20 und 12.40 Uhr im Bereich Hertzstraße/Gutenbergstraße aufgehalten und waren zu Fuß unterwegs. Möglicherweise stiegen sie in diesem Bereich auch in ein Auto ein. Die Täter sind beide etwa 45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

