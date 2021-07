Neusäß

19:00 Uhr

Trompeter macht mit Ode an die Freude von der Neusässer Drehleiter Mut

Plus Eine ungewöhnliche Aktion fand am Sonntag am Neusässer Feuerwehrhaus statt: Aus 25 Metern Höhe erklang die "Ode an die Freude". Was dahintersteckt.

Von Regine Kahl

Angst vor Höhe hat Trompeter Oliver Heinz aus Hainhofen nicht. Das ist auch gut so, denn am Sonntag ging es für den Musiker auf einer Drehleiter 25 Meter hoch. Bei einer "Mutmach-Aktion" am Neusässer Feuerwehrhaus stand der Trompeter oben im Korb und spielte die "Ode an die Freude". Die Musik sollte ein Zeichen der Zuversicht sein, aber auch ein Warnen gegen den Mitgliederschwund in Vereinen oder Kapellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

