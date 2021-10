Neusäß

06:00 Uhr

Trotz Corona-Auflagen: So soll Weihnachtsstimmung in Neusäß aufkommen

Im vergangenen Jahr fand in Neusäß eine Märchenweihnacht mit Kunsthandwerk wie Honig und Bienenwachsprodukten statt. Heuer ist wieder ein größerer Weihnachtsmarkt geplant.

Plus Die Kommunen dürfen wieder Weihnachtsmärkte veranstalten. Neusäß will am 26. November starten - allerdings mit Corona-Auflagen. Die Sorge vor Konflikten ist da.

Von Regine Kahl

Der Neusässer Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 26. November, starten, wenn auch in leicht abgespeckter Form. Es wird fünf Stände weniger als sonst geben, das sind rund 15 Prozent. Auch sonst wird die Veranstaltung anders ablaufen als sonst. Ohne Bühne, ohne Stehtische. Wie kann da trotzdem noch vorweihnachtliche Gemütlichkeit aufkommen? Um diese Frage ging es im Kulturausschuss der Stadt.

