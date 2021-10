Umbau in Westheim: In der ehemaligen Nudelfabrik entstehen Wohnungen

Der Neusässer Stadtteil Westheim ist eine gefragte Wohnlage: Jetzt wird es in einem ehemaligen Fabrikgebäude neue Wohnungen geben. Nur die Zufahrt bereitet Kopfzerbrechen.

Die Sanierung der ehemaligen Perlach Nudelfabrik in Westheim und der Umbau zu einem Mehrfamilienhaus ist schon länger ein Thema. Doch die letzten dafür vorgestellten Pläne eines Investors hatten den Neusässer Stadträten nicht ganz gefallen, die Aufstockung des Gebäudes auf der Kuppe erschien ihnen zu hoch. Daher haben die Antragsteller umgeplant und nun grünes Licht für ihr Vorhaben bekommen. Die Zufahrt zu dem Anwesen bleibt zwar problematisch, aber die Stadträte entschieden sich, diese Kröte zu schlucken.

Seit September liegen die neuen Pläne für die Sanierung des Anwesens an der Bahnlinie vor. Zwei Bauanträge wurden beim Landratsamt eingereicht. Das erste Vorhaben umfasst den Umbau der ehemals gewerblich genutzten Anlagen und das zweite das Wohnhaus. Geplant sind nun insgesamt 16 Wohnungen und ein Büro. Eine zweigeschossige Tiefgarage soll Platz für die Autos bieten.

Das Fabrikgebäude in Neusäß-Westheim wird nicht mehr aufgestockt

Das ehemalige Fabrikgebäude soll nicht mehr um zusätzlichen Wohnraum aufgestockt werden. Es gibt nur noch einen Dachaustritt und eine Absturzsicherung. Die Dachflächen werden begrünt und teilweise für den Aufbau von Photovoltaikanlagen vorbereitet. Das ehemalige Wohnhaus vorne an der Von-Rehlingen-Straße erhält in der Planung ein steiles Satteldach und einen Treppenvorbau. In dem Haus kommen drei der Wohnungen unter. Bauamtsleiter Gerald Adolf nannte die baulichen Veränderungen "insgesamt verträglich". Ihm missfiel allerdings die steile Dachneigung des Wohnhauses, das damit eine Höhe von über 12 Metern hätte. Hier sollen noch Gespräche mit dem Antragsteller geführt werden.

Adolf sah keine Alternative zur Erschließung über die Von-Rehlingen-Straße und zur zweistöckigen Tiefgarage. Die Anfahrt von hinten über die Dammstraße scheitere an der Mitwirkungsbereitschaft der Bahn. Hier sei die Bahn im Blick auf einen möglichen Ausbau der Strecke zu keinen Zugeständnissen bereit.

Es gibt auch Wohnungen mit über 200 Quadratmetern

Die Grünen sehen in der Erschließung des Grundstücke wegen der engen und schmalen Zufahrt über die stark befahrene Von-Rehlingen-Straße ein Problem, sagte Stadträtin Ursula Schwinge-Haines. "Wir hatten die Hoffnung, dass wir da eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarn finden." Bauamtsleiter Gerald Adolf sagte, er denke, dass die Antragsteller sicher bereits alles in Bewegung gesetzt haben, ein paar Meter zusätzlich von den Nachbargrundstücken zu bekommen. Von der Idee der Grünen, einen Bebauungsplan aufzustellen, erwarte er sich keine Lösung des Problems, so Adolf. Eine Ampelschaltung an der Zufahrt sei aktuell angedacht, um den Verkehr in einer Art Einbahnstraße zu regeln.

Bernhard Hannemann (Freie Wähler) sagte zwar, dass die Zufahrt problematisch sei, aber das Ziel Wohnraum zu schaffen sei doch vorrangig. Ein Bebauungsplan helfe da nicht weiter. Uwe Hübner (CSU) betonte, man sei jetzt auf einem guten Weg bei der Nutzungsänderung der Fabrik und der Bauwerber komme der Stadt bei ihren Wünschen entgegen. Ralph Glaß (SPD) fragte, ob es eine Idee wäre, die Zahl der Wohneinheiten und damit die Anzahl des Verkehrs zu reduzieren. Er glaube nicht, dass das Projekt dann noch funktionieren würde, sagte Adolf. Bereits jetzt gebe es schon Wohnungen mit über 200 Quadratmetern in dem Gebäude.