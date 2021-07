Unbekannter Autofahrer verfolgt Radler in Neusäß

Ein Autofahrer soll zwei Fahrradfahrern in Neusäß den Mittelfinger gezeigt haben. Als einer der beiden die unschöne Geste erwidert, kommt es zur Verfolgungsjagd.

Die Polizei berichtet von einer Verfolgungsjagd in Neusäß. Am Samstag gegen 20.45 Uhr war demnach ein Jugendlicher auf seinem Fahrrad in südlicher Richtung auf der Landrat-Dr.-Frey-Straße unterwegs. In der Nähe des Jugendlichen befand sich ein bislang unbekannter, erwachsener Radler. Etwa 50 Meter nach dem Fußballfeld fuhr laut Polizei ein unbekannter Autofahrer an den beiden vorbei und zeigte ihnen den Mittelfinger. Als der ältere der beiden Passanten diese Gäste erwiderte, soll der Autofahrer zurück zu den beiden Radlern gefahren, um sie zu verfolgen.

Polizei Gersthofen sucht Zeugen der Verfolgungsjagd in Neusäß

Der Jugendliche und der erwachsene Radler flüchteten vor dem Autofahrer, der in einem schwarzen Audi unterwegs war. Unmittelbar vor einer Fahrbahnverengung in der Wormser Straße erwischte der Audifahrer das Hinterrad des Fahrrads des 15-Jährigen, wodurch der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte.

Der Audifahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 45 Jahre alt, kariertes Hemd, Dreitagebart und Brille. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (kinp)