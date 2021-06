Unbekannter beschädigt Schloss von Firma in Neusäß

Der Zutrittssensor am Schloss einer Firma in Neusäß ist von einem Unbekannten abgerissen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Schloss zum Innenhof einer Firma in Neusäß machte sich laut Polizei ein bislang unbekannter Täter zu schaffen. Er soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Zutrittssensor des Schlosses abgerissen haben. Nach Angaben des Besitzers liegt der Schaden bei etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Daimlerstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen entgegen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)