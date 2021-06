Neusäß

vor 33 Min.

Unbekannter bestiehlt in Neusäß eine 81-jährige Frau

Eine 81-jährige Frau hat ein Unbekannter am Dienstag in Neusäß bestohlen.

Als eine Seniorin in einer Neusässer Bankfiliale Geld abheben will, spricht sie der Täter an. Die Seniorin dreht sich um und diesen Moment nutzt der Unbekannte aus.

Eine 81-jährige Frau hat ein Unbekannter am Dienstag bestohlen. Die Seniorin wollte in einer Bank an der Hauptstraße Geld am Bankautomaten abheben. Beim Einstecken der Karte sprach sie laut Polizei der Täter an und lenkte sie dadurch ab. Als sie sich wieder zum Automaten drehte, war ihre EC-Karte verschwunden. Noch bevor die 81-jährige Frau reagieren konnte, betrat der Unbekannte wenige Meter weiter eine andere Bankfiliale. Dort hob er mit der gestohlenen EC-Karte einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der 81-jährigen Frau ab. (thia)

