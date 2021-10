Unbekannter fährt in Neusäß geparktes Auto an und flieht

Auf einem Parkplatz in Neusäß fährt ein Unbekannter ein Auto an. Als der Besitzer vom Einkaufen kommt, ist er schon weg.

Ein 50-Jähriger bleibt nach dem Einkauf in einem Discounter an der Lohwaldstraße in Neusäß vorerst auf einem Blechschaden sitzen. Laut Polizei hatte der Mann dort seinen Wagen zwischen 13.20 Uhr und 13.45 Uhr geparkt. Während er einkaufen war, ist ein Unbekannter gegen die linke hintere Tür und den Kotflügel des Autos gefahren. Er verursachte einen Blechschaden von 1500 Euro. Als der 50-Jährige zu seinem Wagen kam, hatte der Verursacher des Schadens sich schon aus dem Staub gemacht.

Wer Hinweise hat, kann sich telefonisch unter 0821/3231810 bei der Polizei Gersthofen melden. (mjk)

