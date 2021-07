Unbekannter stiehlt Hennen aus Gehege in Neusäß

Vier Hennen werden aus einem Gehege in Neusäß gestohlen. Was der Täter damit wohl vor hat?

Was der Täter mit seiner Beute vor hat, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Doch in Neusäß soll ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vier Hennen gestohlen haben. Laut Polizei beschädigte der unbekannte Täter zunächst die Zugangstür zum Gehege und entwendete dann die Tiere. Die hatten einen Wert von etwa 100 Euro, der Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 50 Euro. Wer zur Tatzeit in der Sonnenstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich doch bitte bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (kinp)