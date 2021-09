Unfall: Autofahrerin nimmt einem Radler in Neusäß die Vorfahrt

Beim Zusammenstoß in Neusäß stürzt der 33-jährige Radfahrer über die Motorhaube und wird verletzt. Er muss ins Krankenhaus.

Eine 31-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Neusäß einem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß stürzte der 33-Jährige über die Motorhaube zu Boden.

Der Radler überholte laut Polizei gegen 16.25 Uhr auf der Hauptstraße mehrere wartende Autos, die in südlicher Richtung standen. Zur gleichen Zeit bog die Autofahrerin aus der Gartenstraße kommend nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie den 33-Jährigen, nahm ihm die Vorfahrt. Der Mann stürzte und musste mit dem Krankenwagen in die Uniklinik eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. (thia)