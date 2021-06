Unfall: Autofahrerin übersieht Wagen an der Titania-Kreuzung

Beim Linksabbiegen übersieht eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montag gegen 9 Uhr an der Neusässer Titania-Kreuzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 32-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen eines 32-Jährigen, der dort an einer roten Ampel wartete. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro. (kinp)