Unfall in Neusäß: 94-jähriger Autofahrer übersieht Radlerin

Beim Linksabbiegen übersieht ein 94-jähriger Autofahrer eine 61-jährige Radfahrerin. Sie stürzt zu Boden. Was der Senior als nächstes tut, hat ernste Konsequenzen.

Zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Freitagmorgen an der Kreuzung Daimlerstraße /Gutenbergstraße in Neusäß. Laut Polizei übersah der 94-jährige Autofahrer übersah beim Linksabbiegen die entgegenkommende 61-jährige Radfahrerin, die zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher setzte sich nach dem Unfall zunächst wieder in sein Auto und fuhr weg. Bis die Polizei am Unfallort eintraf, war er aber wieder dorthin zurückgekehrt.

Das Fahrrad war nach Unfall in Neusäß nicht mehr fahrbereit

Die Frau zog sich bei dem Sturz Schürfwunden an der Stirn, den Händen und den Knien zu. Sie begab sich selbstständig zum Arzt. Das Fahrrad war komplett defekt und nicht mehr fahrbereit. Am Auto und am Rad entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3500 Euro.

Der 94-jährige Unfallverursacher muss sich nun für seine Fahrerflucht sowie der fahrlässigen Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall verantworten. (dav)

