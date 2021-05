Unfall in Westheim: Kleiner Rempler, großer Schaden

Beim Rangieren aus einem Grundstück beschädigt ein Transporter das Auto einer 31-jährigen Frau in Westheim beschädigt. Der Schaden ist groß.

Einen teuren Parkrempler hat es am Mittwoch in Westheim gegeben. Ein 69-Jähriger war beim Rangieren an einem geparkten Auto hängengeblieben.

Parkrempler in Westheim: mehr als 5000 Euro Schaden

Der 69-Jährige wollte laut Polizei mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einem Grundstück an der Von-Rehlingen-Straße. Dabei blieb er an dem geparkten Fahrzeug einer 31-jährigen Frau hängen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5500 Euro. (thia)

Lesen Sie dazu auch: