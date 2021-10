Neusäß

17:30 Uhr

Uniklinik: Neusäß sucht Platz für Studentenwohnungen

Plus Die Stadt will teilhaben an der Entwicklung der Uniklinik. Jetzt ist möglicherweise ein passendes Gelände für Wohnmöglichkeiten für junge Leute gefunden.

Von Jana Tallevi

Die Entwicklung der Altersgruppen in Neusäß könnte in absehbarer Zukunft einen Dreh hin zu einer jüngeren Generation erhalten. Hintergrund ist das Vorhaben von Stadtverwaltung und Kommunalpolitik, Wohnmöglichkeiten für Studentinnen und Studenten der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg zu schaffen. Ein passendes Areal ist schon gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen