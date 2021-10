Warum Neusässer Schüler jetzt "ploggen"

Plus In Neusäß haben Schülerinnen und Schüler einen Wandertag mit einer Müllsammelaktion verbunden. Damit haben sie eine neue Trendsportart ausprobiert.

Im Rahmen ihrer neuerlichen Bewerbung als Umweltschule hat die Eichenwaldschule in Neusäß ihren ersten Programmpunkt mit einer Mischung aus Wandertag und Müllsammelaktion gesetzt. "Ploggen" nennt man diese neue Art des Umweltschutzes, bei welcher ein Spaziergang verbunden wird mit dem Aufsammeln von Unrat, um ihn dann zu entsorgen. Dies gilt als eine neue Trendsportart.