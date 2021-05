Neusäß

18:30 Uhr

Warum Tausende Igel Hannelore Pentenrieder aus Neusäß ihr Leben verdanken

Plus Als Hannelore Pentenrieder in ihrem Garten in Neusäß zwei kleine Igel entdeckte, wusste sie nicht, dass sie dadurch zur tausendfachen Lebensretterin wurde.

Von Gerald Lindner

Von null auf 15 in wenigen Wochen - so lässt sich der Start von Hannelore Pentenrieder aus Neusäß in die Igelhilfe beschreiben. Zunächst entdeckte sie im Jahr 1992 zwei kleine Igel in ihrem Garten in Neusäß. Schnell kamen weitere hinzu. Inzwischen ist die 82-Jährige zur Igelexpertin geworden, die jedes Jahr Hunderte der stachligen Wildtiere hochpäppelt. Und ein Ende ihrer Arbeit in der eigenen Igelstation ist noch nicht in Sicht. Für ihr Engagement wurde sie bereits 1995 mit der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen ausgezeichnet.

