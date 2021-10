Warum ein orangefarbener Kastenwagen durch Neusäß fahren wird

In Neusäß wird ab Montag ein ungewöhnlich aussehender Kastenwagen mit "Adleraugen" unterwegs sein. Welche Aufgabe dahinter steckt.

Das orange-silberne Messfahrzeug mit Kameras auf dem Dach, das ab 25. Oktober durch Neusäß fährt, wird vielen Bürgern auffallen. Der Berliner Technologieanbieter eagle eye technologies wurde in Zusammenarbeit mit der Firma RIWA beauftragt, die Straßenbestandsdaten aufzunehmen und optisch zu erfassen. Anschließend werden diese für die Stadt aufbereitet. Die Daten der Dokumentation dienen der Stadt zum Aufbau des Verkehrszeichenkatasters.

Mit Hilfe des erstellten "digitalen Zwillings" von Neusäß kann die Stadtverwaltung ihre Straßeninfrastruktur im Geoinformationssystem von RIWA ganz gezielt verwalten heißt es in einer Mitteilung.

Dazu nimmt das eagle eye-Fahrzeug die ca. 150 Kilometer kommunalen Straßen und Wege genau auf. „Die zuständigen Mitarbeiter haben die Möglichkeit jeden Straßenabschnitt direkt am Rechner in Augenschein zu nehmen. Das spart Zeit und Geld für Begutachtungen vor Ort und macht unsere Arbeit noch deutlich effektiver“, betont Richard Greiner, Bürgermeister der Stadt Neusäß.

Die Fahrzeuge sind mit spezielle Sensoren ausgestattet

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname "eagle eye" andeutet, buchstäblich mit Adleraugen: Die Fahrzeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung erfasst werden. Zahlreiche Kameras erfassen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen auf. Die Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken genutzt. Die Firma ist bemüht, so wenige wie möglich persönliche Bilddaten zu erfassen. Konkret wird versucht in verkehrsarmen Zeiten zu fahren und spezielle Flächen mit geringem Personenaufkommen zu erfassen. Die Fahrzeuge sind mit entsprechendem Signal und als Vermessungsfahrzeuge gekennzeichnet. Eine Zuordnung persönlicher Daten zu den erfassten Bilddaten erfolgt in keinem Fall. Die Datenaufnahme ist wetterabhängig und dauert nach Beginn wenige Tage.

