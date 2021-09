Was verändert sich im Gewerbegebiet Neusäß-Mitte?

Plus 2018 sollten dort Wohnungen entstehen, dazu kam es nicht. Jetzt wurde wieder ein Antrag abgelehnt. Dennoch soll sich das Gewerbebiet verändern - und zwar schnell.

Die eigenen Ansprüche waren hoch vor drei Jahren: Eine Umgestaltung mit mehr Platz für Büros, Einzelhandel und auch Gastronomie sollte das schon mehr als 50 Jahre alte Gewerbegebiet Neusäß-Mitte zwischen Daimler-, Lohwald- und Gutenbergstraße erfahren. Doch seitdem ist den Stadträten im Neusässer Bauausschuss von der Planungsseite her zu wenig geschehen. Das haben sie jetzt auf ihrer jüngsten Sitzung zum Ausdruck gebracht. Jetzt soll es schneller gehen. Klar ist aber: Geschosswohnungsbau soll es dort nicht geben.