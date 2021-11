Messstation zählt auf dem Weldenbahnradweg jedes Rad

Plus Verkehr: Wer sich zwischen Neusäß und Aystetten abstrampelt, kann sich sicher sein: Das wird registriert. Doch was zeigen die Daten?

Folgt man den Auskünften des einschlägigen Fachhandels und dem eigenen Gefühl, dann sind Fahrradfahrer schwer auf der Überholspur. Genaues weiß man aber nicht, weil es für den Drahtesel im Gegensatz zum Auto weder Nummernschild noch Zulassungsstatistik gibt. Immerhin: Eine Untersuchung im Auftrag des Landkreises Augsburg hat vor einiger Zeit schon einmal gezeigt, dass in fast jedem Haushalt mindestens ein Fahrrad steht. Ob es auch bewegt wird, steht dann auf einem anderen Blatt.