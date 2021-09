Neusäß

vor 31 Min.

Wenig Obst, überzeugte Fans: So startet Neusäß in die Mostsaison

Plus Jetzt geht es los: In Neusäß werden Äpfel nicht nur gegessen, sondern auch zu Most gemacht. So läuft der Saison-Start in der Mosterei am Eichenwald.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Noch ist die Anzahl an Kundinnen und Kunden in der Mosterei am Eichenwald in Neusäß an diesem regnerischen, kühlen Samstagmorgen überschaubar. Das ist, wie Kassenwart Günter Baier vom Gartenbauverein Mittleres Schmuttertal erklärt, nicht allein dem Wetter geschuldet. "Wir hatten heuer ein relativ schlechtes Jahr, und die Obsternte ist ziemlich spärlich." Aber auch die Nachverdichtungen von Gärten und der Wunsch nicht mehr so viel Arbeit zu haben, reduzieren die Obstbäume in den Gärten massiv. Somit nimmt auch die Mosterei über die Jahre ab. Am Samstag müssen sogar die Maschinen zwischendurch gestoppt werden. Dennoch freuen sich einige auf frisch gepressten Most aus Früchten des eigenen Gartens.

