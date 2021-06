81-Jährige prallt in Westheim gegen zwei geparkte Autos

Eine Seniorin will in Westheim rückwärts einparken. Allerdings hat sie beim Loslassen der Kupplung den falschen Gang eingelegt.

Zwei geparkte Autos hat eine 81-Jährige am Mittwoch aufgrund eines Fahrfehlers in Westheim beschädigt. Die Seniorin wollte auf einem Parkplatz an der Hindenburgstraße rückwärts einparken.

Die Fahrerin vergaß laut Polizei jedoch, dass sie beim Anfahren noch den Vorwärtsgang eingelegt hatte. Beim Loslassen der Kupplung fuhr sie vorwärts und stieß gegen zwei geparkte Autos. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro. (thia)