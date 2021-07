Neusäss-Westheim

06:15 Uhr

Die Bahnsteige in Westheim bekommen ein neues Dach

Ein ähnlich gebautes Dach an den Bahnsteigen wie hier in Herrsching ist für Westheim im Gespräch. Auch in Augsburg hat die Firma Döring Stahlbau solche Dächer gebaut.

Plus Das Bedauern ist groß, doch die Entscheidung ist gefallen: Der markante Unterstand aus Holz an den Bahnsteigen in Westheim wird einem modernen Neubau weichen.

Von Regine Kahl

Es ist eigentlich nur ein Dach, doch es löst wegen seiner Geschichte bei vielen Menschen Emotionen aus: In dunklem Holz ragt die Konstruktion in Westheim seit vielen Jahren über die Bahnsteige. Es sollte einmal Kobelwallfahrer vor Regen und Hitze schützen und tut das auch heute noch mit Schülern und Pendlern. Doch die Tage des Dachs sind gezählt. Stadtbaumeister Dietmar Krenz machte im Planungs- und Umweltausschuss keine Illusionen, als Stadträte nach einem Erhalt des Unterstands fragten: "Der Zustand des Dachs hat Brennholzqualität." Die Mehrheit des Ausschusses entschied sich zähneknirschend für einen modernen Ersatzbau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen