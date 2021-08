Neusäß-Westheim

Offene Fragen beim neuen Baugebiet in Westheim entlang der Bahnlinie

Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Westheim soll bebaut werden.

Plus Das längliche Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Westheim soll bebaut werden. Wegen des Schallschutzes ist das nicht so einfach. Die Stadträte wollen noch Untersuchungen.

Von Regine Kahl

In Westheim soll nahe dem Bahnhof ein neues Baugebiet entstehen. Auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs , das sich an der Bahnlinie in einer Art Schlauch entlangstreckt, sollen Wohnungen und Gewerbe entstehen. Doch wie hoch, wie groß und wie dicht? Das sind noch offene Fragen. Die Stadträte sorgen sich vor allem wegen des Schallschutzes . Weitere Schritte zur Bebauung des Geländes sind eingeleitet worden.

Die Lage des ehemaligen Güterbahnhofs ist zentral. Dort wären Bewohner nahe der Uniklinik, dem Bahnhof und in der Natur. Die Kröte, die dabei geschluckt werden muss: Das Areal liegt direkt an der Bahnlinie . Die Stadträte sind daher für eine schnelle Bauplanung nicht zu haben. Nach der Beratung des Themas in den Fraktionen wurden einige Bedenken laut.

Das Interesse an einer Bebauung ist groß, Westheim gilt als sehr beliebte Wohngegend. Bei der Stadt hätten schon einige Investoren für ein Projekt auf den Flächen nachgefragt, berichtete Bürgermeister Richard Greiner . Die Lage werde in Kauf genommen für die Chance, Wohnraum zu noch erschwinglichen Preisen anzubieten. Oftmals gehe es bei den Anfragen um Geschosswohnungsbau mit Gewerbeeinheiten. Im neu aufgestellten Flächennutzungsplan hat der Stadtrat das Areal im Süden für gemischte Bebauung und im Norden für Gewerbe vorgesehen.



Das mit der Untersuchung beauftragte Ingenieurbüro Opla hatte einige Fragen als "Hausaufgabe" für die Stadträte mitgegeben. So müssten sich die Stadträte kritisch fragen, ob ein paritätisches Miteinander von Wohnen und Gewerbe auf der Fläche wirklich möglich sei. Der Hauptzubringer zu dem Quartier wäre die Piechlerstraße, um das bestehende Wohngebiet nicht mit Verkehr zu belasten. Auf der Westheimer Straße würden bereits täglich 5000 Fahrzeuge gezählt, auf der Piechlerstraße bisher 1000. Offen sei, ob künftig auf der Trasse in erster Linie ICEs oder Güterzüge fahren werden. Das habe unterschiedliche Auswirkungen auf Erschütterungen und Lärm. Damit sind die zwei Stichpunkte schon genannt, die bei der Diskussion der Stadträte eine wichtige Rolle spielten.

