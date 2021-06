Neusäß

Wie aus dem Neusässer Siegfried Brain ein Künstler wurde

Vor 27 Jahren schuf Siegfried Brain als Autodidakt sein erstes Schnitzwerk. Als Vorbild nahm er sich den "Heiligen Johannes" des berühmten Barock-Schnitzers Ignaz Günther. Dem Werk folgten in den weiteren Jahren zahlreiche schöne Schnitzereien und Malereien.

Plus In einem wahren "Engelshaus" lebt der Neusässer Siegfried Brain. Doch der Künstler, der am 21. Juni 85 Jahre alt wird, hat mehr geschaffen als Engelsskulpturen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Jubeltag für einen Künstler: Am 21. Juni feiert der Neusässer Siegfried Brain seinen 85. Geburtstag. Dann kann er sich sicher über zahlreiche Glückwünsche, nicht zuletzt von Bewunderern seiner Kunst freuen, denn er kann auf ein großes künstlerisches Werk zurückblicken. Sein Haus ist angefüllt mit seinen zahlreichen Arbeiten, die er im Laufe seines Lebens geschaffen hat. "Wir haben ein 'Engelshaus', freut sich seine Frau Inge hinsichtlich der Vielzahl der von ihm in allen Varianten geschnitzten Putten. Aber auch Kopien von Gemälden alter Meister in Öl auf Kupfer, alle ohne Vorzeichnen gemalt, schmücken die Wände im Hause Brain.